У Сальвадорі після 8 років вʼязниці на волю вийшла жінка, яку засудили через викидень

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28-річна жінка з Ель-Сальвадору просиділа 8 років у вʼязниці, бо у 20 років, за версією слідства, зробила аборт. Спершу її засудили до 30 років, але адвокатам вдалося зменшити термін.

Про це повідомляє AFP.

У 2012 році родичі Сари Роґель знайшли її у будинку непритомною. Дівчина на той момент перебувала на восьмому місяці вагітності та під час прання послизнулася і впала. Медики одразу госпіталізували її, але дитину врятувати не змогли.

Після виходу Роґель з лікарні поліція заарештувала її за підозрою в аборті. В Ель-Сальвадорі переривання вагітності заборонено та карається ув’язненням. Зрештою суд визнав дівчину винною та засудив до 30 років ув’язнення.

Адвокат дівчини стверджувала, що у Роґель стався викидень, через що вирок вдалося пом’якшити до 10 років.

«Її майже на дев’ять років позбавили свободи через вирок, який, як ми вважаємо, був винесений незаконно», — заявила адвокат.

Роґель мала вийти на волю ще на початку червня, але суд вирішив, що спершу має закінчитися термін, коли прокуратура може оскаржити пом’якшений вирок.

Ель-Сальвадор — це католицька країна, де переривання вагітності заборонене навіть у разі зґвалтування, вродженої вади плода чи загрози здоров’ю матері та карається ув’язненням на строк до 40 років.