ПЦУ покарала священника-депутата Дедюхіна за пост про відповідальність жінок за аборти

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Єпархіальна рада Полтавської єпархії Православної церкви України покарала священника, депутата Полтавської міськради від «Європейської солідарності» Олександра Дедюхіна за пост про аборти і відповідальність жінок за секс, який спровокував скандал.

Рішенням ради Дедюхін відсторонений від богослужінь до 19 серпня. Також йому на три місяці (до 6 вересня) заборонили публічну діяльність у соцмережах.

У ПЦУ визнали, що пост Дедюхіна принижує людську гідність, розпалює ворожнечу і суперечить «фундаментальним принципам християнської моралі». У ПЦУ також проаналізували інші пости священника у Facebook — у них теж знайшли «некоректні, а іноді неприпустимі для священнослужителя висловлювання».

Дедюхіну порекомендували за цей час обміркувати свій вибір — бути священнослужителем або вибрати «шлях світського політика і блогера». У разі повторного порушення Дедюхіну загрожують більш суворі канонічні обмеження.

Що сталося?

1 червня в День захисту дітей Дедюхін опублікував пост, в якому засудив жінок за аборти.

«Мені тут палко пишуть, мовляв, не можна вважати жінку тільки інкубатором, матка — це її тіло, а всі противники абортів нехай забирають ембріони та ростять їх самі. Просто якщо хоча б на мить приспустити перетинки між звивинами, то можна дізнатися, що ембріон в матку потрапляє у результаті певних дій, вчинених самою жінкою. Як старі люди кажуть, сучка не захоче — кобель не скоче. І якщо ти вже дала згоду на одне, то, будь ласка, неси відповідальність», — написав Дедюхін.

Пост священника засудили в коментарях, у ПЦУ та в «Євросолідарності». Багато хто почав вимагати виключити Дедюхіна з партії, а сам священник заявив, що «ні словом не обмовився» про заборону абортів і йому це «приписали». Свій пост Дедюхін видалив.