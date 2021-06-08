Канадський співак Брайан Адамс зніме календар Pirelli на 2022 рік

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Канадський співак і фотограф Брайан Адамс стане автором календаря Pirelli на 2022 рік, що по суті означає його офіційне визнання на світовому рівні як фотографа.

Про це італійська компанія повідомила у своєму Instagram.

«Я пишаюся, нарешті, оголосити, що я фотограф календаря Pirelli на 2022 рік», — сказав Адамс у 10-секундному ролику.

Адамс працює фотографом більше 10 років. За свою карʼєру він фотографував багато діячів поп-культури, а також працював над рекламами для відомих брендів. Серед його клієнтів Емі Вайнгауз, Роббі Вільямс, Памела Андерсон, Сінді Кроуфорд, королева Єлизавета II та інші. Роботи Адамса виставлялися в таких галереях як Saatchi і Fotografiska в Стокгольмі.

Як зазначає WWD, випуск календаря в 2021 році був припинений (через пандемію) вперше з 1983 року. У березні 2020 року компанія пообіцяла пожертвувати €100 тисяч на підтримку досліджень COVID-19 і боротьбу з поширенням вірусу.

Автором минулого календаря за 2020 рік став Паоло Роверс, відомий по співпраці з Vera Wang, Dior і Giorgio Armani.