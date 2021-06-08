Київська митниця виявила понад пів сотні діамантів у посилках зі США. Їх задекларували як розподільники документів

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Київська міська митниця ДФС

Київські митники виявили у міжнародних посилках 64 діаманти різного розміру та кольору, які відправили під виглядом розподільників документів.

Про це повідомили у пресслужбі митниці.

За даними митників, загальна орієнтовна вартість коштовного каміння — $11,6 тисячі (319 тисяч гривень). Зокрема, у посилках були: 61 кольоровий камінь, з яких лише два найбільших жовтих коштують $5,3 тисячі, три безбарвних діаманти вартістю $2,9 тисячі та два алмази незвичного небесно-блакитного кольору з зеленим відтінком.

Як зазначається, діаманти прибули до України з американського міста Балтимор і прямували на адресу киянина та мешканців Дніпра.

Під час митного огляду митники виявили каміння у зіп-пакетах із рукописними позначками, характерними для коштовного каміння (маса, колір, чистота тощо), натомість у деклараціях до посилок цінність «розподільників документів» була встановлена на рівні 0 доларів.

Згідно з результатами експертизи, виявлене дорогоцінне каміння — діаманти діамантового огранування жовтих, коричневих і блакитних кольорів та відтінків, а також безбарвні. Маса найбільшого (6,51 х 6,47 х 4,14 мм) каменю — 1,07 карата.

Наразі діаманти вилучені, митники склали протоколи про порушення митних правил ст. 472 (Недекларування товарів) Митного кодексу України.