ФБР поширювало свій месенджер серед злочинців. Він допоміг затримати понад 200 зловмисників

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Федеральне бюро розслідувань США, спільно з поліцією Австралії та Нової Зеландії зуміло затримати понад 200 злочинців завдяки розробленому правоохоронцями месенджеру.

Про це пише BBC.

Операція почалася у 2018 році, коли ФБР узяло під контроль зашифрований месенджер під назвою ANOM. Злочинці поширювали цей месенджер на спеціальних мобільних пристроях, на які не можна було дзвонити або відправляти пошту. Зазначається, що австралійський торговець наркотиками Хакан Аїк став ключовою фігурою в цій схемі, порекомендувавши додаток кримінальним спільникам.

Пристрої поширювалися серед лідерів злочинців, тому інші зловмисники були впевнені у використанні платформи. Завдяки цьому правоохоронці змогли читати мільйони повідомлень у «реальному часі» з описом планів убивств, масового ввезення наркотиків та інших схем.

Унаслідок операції силовики затримали 224 злочинців. Австралійська поліція вилучила три тонни наркотиків і 45 мільйонів австралійських доларів ($35 мільйонів) готівкою й активами. Загалом в операції брали участь понад 9 тисяч поліцейських.