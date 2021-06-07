Hubble вперше зробив знімок спіральної галактики в оточенні наднових

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Космічний телескоп Hubble за допомогою ширококутної камери WFC3 зробив світлину спіральної галактики NGC 4680, однак у кадр потрапили й інші галактики, що розташовані праворуч і внизу від неї.

Про це йдеться на сайті обсерваторії.

Ще у 1997 році галактика NGC 4680 привернула до себе увагу, оскільки в ній відбувся вибух наднової SN 1997bp, яку виявив австралійський астроном-аматор Роберт Еванс. Загалом йому вдалося знайти 42 вибухи наднових зірок.

NGC 4680 є доволі складною галактикою для класифікації, оскільки їй притаманні ознаки спіральних та лінзоподібних галактик одночасно. Незважаючи на те, що у NGC 4680 є спіральні рукави, вони чітко не визначені, а «кінчик» одного рукава виглядає розмитим.

Телескоп Hubble вивели на орбіту 24 квітня 1990 року, з того часу він надсилає на Землю мільйони унікальних знімків, які значно розширили уявлення вчених про будову і походження Всесвіту. За чверть століття апарат провів 1,2 мільйона цільових спостережень за 38 тисячами космічних обʼєктів.