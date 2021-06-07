Студентка зі США отримала кілька мільйонів доларів компенсації від Apple за витік інтимних фото

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Американська 21-річна студентка зі штату Орегон отримала від компанії Apple компенсацію у кілька мільйонів доларів за витік інтимних фото і відео з її iPhone.

Про це пише The Telegraph.

У 2016 році дівчина здала смартфон на ремонт до авторизованого сервісного центру Apple Pegatron. Два співробітники сервісу завантажили з її iPhone десять інтимних фотографій і відео в акаунт дівчини на Facebook. Вона дізналася про те, що трапилося від друзів і знайомих.

Дівчина подала до суду на Apple за вторгнення у приватне життя і моральні страждання. Її адвокати вимагали 5 мільйонів доларів компенсації, але Apple вирішила не доводити суперечку до судового розгляду і виплатити гроші.

Точну суму в Apple не назвали. Винуватців витоку звільнили.