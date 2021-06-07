Зеленський підписав закон, який обмежує розповсюдження пластикових пакетів

Новини

Sophia Marston / Unsplash

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який обмежує використання пластикових пакетів в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

«500 — стільки пакетів за рік використовує кожен українець. 20 хвилин — саме стільки, в середньому, ми користуємося пакетом. Понад 100 років — саме стільки один пакет розкладається», — сказав президент, підписуючи закон.

Документ забороняє безоплатне розповсюдження пластикових пакетів (крім біорозкладних) у роздрібній торгівлі та закладах громадського харчування. Пластикові пакети мають надаватися лише за гроші. При цьому роздрібні ціни на такі пакети не можуть бути нижчими за мінімальні ціни, які встановлює Кабінет міністрів.

Також передбачається обов’язкове маркування біорозкладних пластикових пакетів та встановлюються штрафи за порушення цих норм. Зеленський також наголосив на важливості ще одного напрямку екологічної політики — управління відходами й зазначив, що вже розроблено законопроєкт з цієї проблематики.

«На жаль, у той час, коли чимало країн вже переробляють 99% відходів, в Україні на вторинну переробку потрапляє тільки шість. На сьогодні розроблено сучасний законопроєкт про управління відходами, який запровадить запобігання їхньому утворенню, повторне використання, переробку відходів та грамотну утилізацію», – розповів президент. Більша частина статей закону почне діяти з 2022 року.