Росія вислала співробітника інтернет-реєстратора, звинувативши його у співпраці з СБУ

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Росія вислала громадянина України Олексія Семеняку, звинувативши його у співпраці з СБУ.

Про це пише Інтерфакс.

За твердженням ФСБ Росії, «кураторами» Семеняки є старший оперуповноважений з особливо важливих справ 2 відділу Першого управління Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ старший лейтенант Тимур Гасимов і заступник начальника відділу цього ж управління підполковник Ігор Черняк.

У Семеняки вилучили гаджети «з повідомленнями від співробітників СБУ», які пропонують допомогти їм у вирішенні їхніх робочих питань та «мають кінцевою метою завдати шкоди безпеці та інтересам РФ».

Під час допиту Семеняка нібито підтвердив, що підтримував стосунки з представниками СБУ та надавав їм різнопланову консультаційну допомогу. Семеняці закрили вʼїзд до РФ терміном на 25 років, 3 червня він виїхав з Росії.

Як пише Insider, представлені ФСБ дані збігаються з відомостями про директора із зовнішніх звʼязків філіалу компанії RIPE NCC у Східній Європі та Середній Азії Олексія Семеняки. Ця компанія займається реєстрацією сайтів і доменів. Він є уродженцем Харкова, з 1994 року займається мережевими технологіями. Працював у Deutsche Bank, «Мегафоні», «Яндексі», з 2016 року — у RIPE NCC.