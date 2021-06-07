УЄФА схвалила форму збірної України з футболу. Її дизайн викликав обурення в Росії

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Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) схвалила форму збірної України для виступу на Чемпіонаті Європи, попри протести Росії.

Про це повідомляє російське агентство ТАСС.

«Форма збірної України (і всіх інших команд) на Чемпіонаті Європи схвалена УЄФА відповідно до застосовних правил щодо екіпіровки», — повідомили агентству в пресслужбі.

6 червня збірна України з футболу презентувала нову форму, в якій вона зіграє на Чемпіонаті Європи. На передній частині футболки, у центрі розміщено емблему збірної та контури України. Також на горловині будуть написи «Слава Україні!» і «Героям Слава!».

Депутат Держдуми Росії Дмитро Свищев розкритикував форму збірної України з футболу, заявивши, що УЄФА має заборонити футболістам виступати в ній на Чемпіонаті Європи.