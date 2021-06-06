В Ізраїлі з 15 червня дозволять не носити маски в усіх приміщеннях, крім шкіл

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В Ізраїлі з 15 червня скасують обовʼязок носити захисні медичні маски в закритих громадських приміщеннях. Винятком залишаться лише школи.

Про відповідне рішення Міністерство охорони здоровʼя Ізраїлю оголосило в неділю, повідомляє The Times of Israel.

Школярі наразі продовжать носити маски на заняттях, оскільки більшість ще не досягли віку 16 років не щеплені від COVID-19. Водночас у країні 6 червня розпочали вакцинацію дітей у віці з 12 до 15 років, і якщо ця кампанія буде успішною, то відомство згодом повернеться до обговорення скасування масок у навчальних закладах.

У МОЗ оголосили, що за минулу добу, 5 червня, усередині Ізраїлю не виявили жодного нового випадку інфікування коронавірусом — усі інфіковані прибули до країни з-за кордону.

Зазначимо, в Ізраїлі з 9-мільйонним населенням обидві дози вакцини вже отримали понад 5,1 мільйона жителів.