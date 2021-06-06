У МЗС Росії і Держдумі обурилися новою формою збірної України і вважають, що в УЄФА «повинні відреагувати»

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Нікіта Кочук / МЗС РФ

Депутат Держдуми Росії Дмитро Свищов розкритикував нову форму збірної України з футболу, заявивши, що УЄФА має заборонити футболістам виступати у ній на чемпіонаті Європи.

Про це він сказав у коментарі російському спортивному виданню «Чемпіонат».

За його словами, форма є «висловленням певної політичної позиції», яка відрізняється від позиції Москви.

«В УЄФА повинні відреагувати на цю форму і заборонити її. На спортивних стадіонах не має бути місця політичним деклараціям [...] Я сподіваюся, що цю форму заборонять. Це вираження певної політичної позиції, яка різниться з позицією нашої країни. Конфлікт закладено, використовуючи форму. Більш того, наші команди можуть зустрітися. Навіщо виступати на Євро, якщо ти їдеш висловлювати свою політичну позицію? Є міністерства закордонних справ, можна доводити свою позицію іншим способом, а не на спортивних полях», — заявив Свищов.

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова теж висловила невдоволення формою із зображенням карти України з окупованим Росією Кримом, назвавши її «відчайдушною акцією».

«Прийом не новий. Називається тромплей (trompe-lʼœil) — спосіб зображення і сукупність технічних прийомів, що створюють ілюзію неможливого, або навпаки — уявлення доступного, відчутного, але насправді неіснуючого. У російській мові є простий аналог складного терміна — «обманка», — заявила Захарова.