Голова Європарламенту закликав ЄС прийняти до свого складу країни Західних Балкан

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Голова Європейського парламенту Давид Сассолі закликав Євросоюз прийняти до свого складу країни Західних Балкан.

Про це пише «Радіо Свобода».

«Розширення може принести велику вигоду як регіону, так і Європі в цілому, допомагаючи забезпечити стабільний, процвітаючий і мирний континент», — пояснив він.

Але Сассолі підкреслив, що вступ країн Західних Балкан до ЄС напряму залежить від проведення там необхідних реформ.

Північні та східні балканські країни уже входять до складу ЄС. До Західних Балкан відносять Сербію та Чорногорію, з якими ЄС вже веде перемовини про вступ, а також Албанію та Північну Македонію, які офіційно вважаються кандидатами на вступ. Також ще є Боснія та Герцеговина і Косово, які теж називають потенційними кандидатами на вступ до ЄС.