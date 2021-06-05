Влада Нігерії почала блокувати Twitter через видалений твіт президента

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Влада Нігерії почала блокувати соцмережу Twitter на території країни після того, як вона видалила повідомлення президента країни.

Про це повідомляє BBC.

Наказ припинити доступ вже отримали мобільні оператори та інтернет-провайдери. Невідомо, скільки триватиме блокування. Рішення пояснили нібито використанням платформи для «підриву повного існування Нігерії». Міністр інформації Нігерії Лай Мохаммед доручив Національній радіомовній комісії негайно розпочати процес ліцензування всіх соціальних мереж в Нігерії.

Кілька днів Twitter видалила пост президента Нігерії Мухаммаду Бухарі про громадянську війну в Нігерії 1967-1970 років і про те, як вчиняти з «тими, хто погано поводиться сьогодні». У твіті звучали погрози покарати винних у недавніх нападах на виборчі та поліцейські дільниці.

Після цього представник Twitter заявив, що публікація порушує правила соцмережі. «Власник облікового запису повинен буде видалити твіт з порушенням і провести 12 годин зі своїм акаунтом у режимі лише для читання», — повідомили в соцмережі