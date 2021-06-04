Франція відкриває кордони для вакцинованих туристів, зокрема і з України. Які умови в’їзду

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Уряд Франції ухвалив рішення про відкриття кордонів для вакцинованих туристів з багатьох країн, зокрема і з України.

Про це пише пресслужба французького уряду.

Зміни наберуть чинності з 9 червня. В уряді поділили світ на три зони: зелену, помаранчеву та червону.

До зеленої зони потрапили всі країни-члени ЄС та Європейської економічної зони, а також Австралія, Японія, Південна Корея, Нова Зеландія та Ізраїль. Громадяни цих країн можуть в’їхати у Францію як після вакцинації, так і без неї за умови надання негативного ПЛР-тесту.

До помаранчевої зони увійшли майже всі інші країни світу. До Франції громадяни цих країн зможуть в’їхати з будь-якою метою лише за умови вакцинації. Без вакцини туди не пустять.

Франція визнає лише ті вакцини, які сертифіковані у ЄС, — Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson. В’їзд буде дозволений тим, хто повністю завершив курс вакцинації. Водночас, є можливість в’їхати і після лише однієї дози вакцини, якщо ви зможете підтвердити, що раніше хворіли коронавірусом.

До червоної зони увійшли держави, які мають високий ризик поширення мутацій коронавірусу. Туди потрапили Аргентина, Бахрейн, Бангладеш, Болівія, Бразилія, Чилі, Колумбія, Коста-Ріка, Індія, Непал, Пакистан, Шрі-Ланка, Суринам, Туреччина та Уругвай. В’їзд із цих країн навіть для вакцинованих туристів буде заборонений.