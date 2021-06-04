Мінсоцполітики: З липня понад мільйону українців проіндексують пенсію

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У липні для понад мільйона українців перерахують пенсії.

Про це під час години запитань до уряду заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

«У липні цього року буде проведено індексацію пенсій ще для 1 мільйона пенсіонерів, яким пенсію призначили у 2018—2020 роках, а також тим, кому пенсії виплачуються в мінімальному розмірі», — заявила Лазебна.

Вона додала, що враховуючи попередні підвищення, цього року збільшені пенсії отримають 10,5 млн українців. За її словами, на 1 квітня цього року середній розмір пенсії становить 3 725 грн — порівняно з аналогічним періодом минулого року він збільшився на 17,5% (555 грн).

Міністр додала, що на розгляд Ради внесено проєкт закону, яким відновлюється індексація пенсій для всіх категорій пенсіонерів та встановлюється дата індексації пенсій — 1 вересня.