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Рада попередньо схвалила закон про відповідальність за антисемітизм

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Yevheniya Kravchuk / Facebook

Верховна Рада у першому читанні ухвалила закон, який запроваджує відповідальність за антисемітизм.

За це рішення проголосували 252 нардепи.

Згідно з документом, «антисемітизмом» визнається «певне ставлення до осіб єврейського походження, яке виражається в ненависті щодо них».

Проявами антисемітизму, згідно з текстом законопроєкту, є:

Передбачається, що особи, винні у порушенні вимог цього законодавства, несуть цивільну-правову, кримінальну відповідальність згідно із законом.

Законопроєкт вносить зміни до статті 161 Кримінального кодексу, а саме встановлює кримінальну відповідальність за прояви антисемітизму. За це пропонується карати штрафом від двохсот до пʼятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400—8500 гривень) або обмеженням волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.