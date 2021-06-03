Рада попередньо схвалила закон про відповідальність за антисемітизм

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Yevheniya Kravchuk / Facebook

Верховна Рада у першому читанні ухвалила закон, який запроваджує відповідальність за антисемітизм.

За це рішення проголосували 252 нардепи.

Згідно з документом, «антисемітизмом» визнається «певне ставлення до осіб єврейського походження, яке виражається в ненависті щодо них».

Проявами антисемітизму, згідно з текстом законопроєкту, є:

заперечення у праві самоідентифікації осіб єврейського походження; заклик, приховування або виправдання вбивства чи заподіяння шкоди особам єврейського походження;

висловлення неправдивих відомостей, стереотипних, ненависницьких та таких, що озлоблюють, заяв про осіб єврейського походження;

заперечення факту переслідування і масового знищення євреїв під час Другої світової війни (Голокост);

виготовлення, розповсюдження будь-яких матеріалів, що містять антисемітські висловлювання, умисне пошкодження або зруйнування будівель, інших споруд, що належать особам єврейського походження, єврейським громадам та громадським єврейським організаціям, а також релігійних або культових споруд (будинків) з мотивів антисемітизму;

умисне пошкодження, зруйнування або осквернення, місць поховань осіб єврейського походження, пам’ятників, пам’ятних знаків, присвячених особам єврейського походження з мотивів антисемітизму;

Передбачається, що особи, винні у порушенні вимог цього законодавства, несуть цивільну-правову, кримінальну відповідальність згідно із законом.

Законопроєкт вносить зміни до статті 161 Кримінального кодексу, а саме встановлює кримінальну відповідальність за прояви антисемітизму. За це пропонується карати штрафом від двохсот до пʼятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400—8500 гривень) або обмеженням волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.