МЗС оприлюднив для українців нові правила вʼїзду до Туреччини. Вони почнуть діяти з 4 червня

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З завтрашнього дня, 4 червня, починають діяти нові правила вʼїзду до Туреччини для іноземців, в тому числі для українців.

Міністерство закордонних справ публікує перелік нововведень.

Для вʼїзду українцям необхідно буде предʼявити одне з перерахованого — негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус (зроблений не пізніше 72 годин до приїзду), результат експрес-тесту на визначення антигену (не пізніше 48 годин), документ про повну вакцинацію (завершена не пізніше 14 днів) або документ, який підтверджує, що людина перехворіла на COVID-19 протягом останніх 6 місяців.

Перераховані вище документи повинні бути англійською мовою.

Від цих зобовʼязань звільняються транзитні пасажири, діти до 6 років і члени екіпажів літаків.

Протягом 72 годин до перетину турецького кордону іноземцям потрібно обовʼязково заповнити електронну форму Міністерства охорони здоровʼя Туреччини і мати при собі документ, згенерований після заповнення цієї форми в електронному або паперовому вигляді.

Також необхідно мати страховий поліс на весь період перебування в Туреччині.