На американських військових подали до суду за помилковий штурм заводу в Болгарії. Командування карати бійців не буде

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Власник заводу з виробництва оливкової олії в Чешнегирово (Болгарія) подав до суду на американських учасників військових навчань Swift Response 2021, які помилково штурмували цех заводу 11 травня.

Про це повідомляє Associated Рress.

Які саме претензії висунув власник заводу Марін Димитров не повідомляється.

Посольство США в Болгарії вже приносило вибачення компанії і співробітникам. Армія США також відреагувала на інцидент, але повідомила, що не каратиме учасників штурму. Інцидент розслідують, щоб визначити джерело помилки і чітко встановити тренувальні зони для майбутніх навчальних операцій.

В офіційній заяві армії сказано, що група бійців 173-ї повітряно-десантної бригади не застосовувала зброю під час «зачистки» будівлі і вважала цех заводу частиною тренувальної зони. За планом навчань бійці прочісували будівлі і бункери прилеглої авіабази, яку брали під контроль італійські десантники.

«Армія США серйозно ставиться до навчань і приділяє пріоритетну увагу безпеці солдат, союзників і цивільних осіб. Ми щиро вибачаємося перед заводом і його співробітниками», — сказано в заяві.