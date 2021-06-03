В Україні за добу коронавірус виявили у понад 2,5 тисячі нових хворих

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В Україні за минулу добу, 2 червня, коронавірус виявили у 2 581 нового хворого, серед них — 122 дитини та 129 медпрацівників.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоровʼя.

Протягом минулої доби до лікарень госпіталізували 1 059 осіб, одужали 9 405 осіб. Померли внаслідок ускладнень 102 хворих.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за минулу добу зареєстрували у Києві (529), Запорізькій (182), Дніпропетровській (177), Львівській (154) та Київській (143) областях.

За весь час пандемії в Україні зафіксували 2 209 417 випадків. Одужали 2 072 091 особа, померли — 50 959 хворих.