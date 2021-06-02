В Ірані на нафтопереробному заводі загорівся резервуар з десятками тисяч літрів бензину

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У південній частині іранської столиці Тегерану в середу, 2 червня, спалахнула сильна пожежа на нафтопереробному заводі. Це сталося через декілька годин після займання військово-морського корабля Ірану «Харг» в Оманській затоці.

Про це повідомляє агентство Mehr.

За словами глави антикризового управління Тегерану Мансура Дараджаті, загорівся трубопровід скрапленого газу, оскільки там стався витік.

На заводі запевняють, що про спробу саботажу не йдеться, а пожежа була спричинена помилкою в роботі.

Представник компанії Tehran Oil Refining Co, яка управляє нафтопереробним заводом, розповів виданню Shana, що в резервуарі, який загорівся, зберігалося приблизно 20 тисяч барелів (майже 32 тисячі літрів) бензину.

Наразі інформації про постраждалих чи загиблих унаслідок пожежі немає, загасити пожежу обіцяють протягом 12 годин.