Президентом Ізраїлю став Іцхак Герцог. Цю посаду свого часу обіймав його батько

Новини

Парламент Ізраїлю обрав нового президента країни — ним став глава Єврейського агентства «Сохнут», екслідер лейбористської партії Іцхак Герцог.

Про це повідомляє The Times Of Israel.

Герцог набрав 87 зі 120 голосів Кнесету — це найбільша кількість голосів, яку коли-небудь отримував кандидат у президенти. Він обігнав громадську активістку Міріам Перец, яка отримала 27 голосів і в разі перемоги стала б першою жінкою на посаді президента Ізраїлю.

Герцог стане 11-м президентом країни і першим на цій посаді, який є сином одного з колишніх президентів. Його батько Хаїм Герцог був шостим президентом країни у 1983—1993 роках, а дідусь Іцхак Айзік Герцог — головним рабином Ізраїлю у 1937—1959 роках.

Зазначимо, в Ізраїлі, який є парламентською республікою, президент виконує переважно представницькі функції, а реальним лідером є премʼєр-міністр. Президента обирає Кнесет терміном на 7 років. Одній і тій же особі займати цю посаду понад один термін заборонено.

Попередником Герцога був Реувен Рівлін, термін каденції якого закінчується 9 липня.