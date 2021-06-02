Найбільший в світі виробник мʼяса постраждав від кібератаки. Підозрюють хакерів з Росії

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Найбільший у світі виробник мʼяса, бразильська компанія JBS, зазнала хакерської атаки.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Зазначається, що постраждали сервери, які забезпечують роботу філій компанії в Північній Америці і Австралії. При цьому резервні сервери не постраждали. Компанія припинила роботу всіх постраждалих систем і повідомила про це владу.

Видання Bloomberg повідомляє, що через атаки компанія змушена була призупинити забій худоби в Австралії і роботу заводів з перероблення яловичини. JBS сподівається відновити виробництво протягом 2 червня.

Як передає видання The Hill, заступник прессекретаря Білого дому Карін Жан-Пʼєр заявила, що JBS підозрює в кібератаці хакерів з Росії. Вона додала, що Білий дім «взаємодіє з урядом Росії» з цього питання.

За інформацією джерел Bloomberg, за атакою на JBS варто хакерське угруповання REvil, також відоме як Sodinokibi. Раніше воно заявило, що зламало тайванського постачальника Apple.