«Війну не зупинить»: у Німеччині відповіли на заклики Зеленського надати Україні зброю

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Herman / Flickr

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас вважає, що поставки озброєння Україні не допоможуть завершити війну на Донбасі.

Так він відреагував на заклики президента Володимира Зеленського допомогти зброєю, пише Reuters.

«Я переконаний, що конфлікт може бути вирішений тільки політичними засобами. Це залишиться орієнтиром нашої взаємодії з Україною, і ніяких змін не буде: поставки зброї не допоможуть», — пояснив міністр.

Також Маас зазначив, що у НАТО відкриті до діалогу з Росією, але наразі «м’яч на боці Москви». Він вважає, що ключ до покращення відносин лежить саме там.