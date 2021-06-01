Рада підтримала законопроєкт про заборону паління електронних сигарет у громадських місцях
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Antonin FELS / Unsplash
Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про заборону паління електронних сигарет у громадських місцях.
За документ проголосували 339 нардепів.
Законопроєкт передбачає, що будь-які електронні системи буде заборонено палити у громадських і на робочих місцях. Також буде заборонена реклама подібних систем на вулицях, у ЗМІ та в інтернеті.
Документ встановлює, що 30% площі на пачках виробів для електронних сигарет мають займати медичні попередження про можливі негативні наслідки для здоров’я.
- У грудні 2020 року Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт № 828-IX, запропонований премʼєр-міністром, який забороняє продавати неповнолітнім електронні сигарети та рідини до них.
- У квітні 2020 року вчені зʼясували, що курці сигарет і вейпів перебувають у групі високого ризику ускладнень від коронавірусної інфекції.