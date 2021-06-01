Рада підтримала законопроєкт про заборону паління електронних сигарет у громадських місцях

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Antonin FELS / Unsplash

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про заборону паління електронних сигарет у громадських місцях.

За документ проголосували 339 нардепів.

Законопроєкт передбачає, що будь-які електронні системи буде заборонено палити у громадських і на робочих місцях. Також буде заборонена реклама подібних систем на вулицях, у ЗМІ та в інтернеті.

Документ встановлює, що 30% площі на пачках виробів для електронних сигарет мають займати медичні попередження про можливі негативні наслідки для здоров’я.