Рада затвердила День памʼяті дітей, які загинули внаслідок агресії Росії

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В'ячеслав Ратинський / УНІАН

В Україні встановили День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії. Верховна Рада 1 червня ухвалила відповідний проєкт постанови.

Документ підтримали 308 депутатів, не голосували представники «Опозиційної платформи — За життя».

День дітей-безневинних жертв агресії планується вшановувати в Україні щороку 4 червня.

За даними авторів законопроєкту, з 2014 року через російську збройну агресію на Донбасі загинули понад 240 дітей, 56 пропали безвісти, а поранення отримали від 167 до 500 неповнолітніх.

Рада рекомендувала уряду у двотижневий термін з дня прийняття цієї постанови розробити та затвердити план заходів щодо вшанування на державному рівні.