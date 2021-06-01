В Україні за добу коронавірус виявили у понад двох тисяч нових хворих

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В Україні за минулу добу, 31 травня, коронавірус виявили у 2 137 нових хворих, серед них — 91 дитина та 56 медпрацівників.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоровʼя.

Протягом минулої доби до лікарень госпіталізували 579 осіб, одужали 12 085 осіб. Померли внаслідок ускладнень 163 хворих.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за минулу добу зареєстрували у Києві (434), Запорізькій (176), Київській (138), Дніпропетровській (137) та Рівненській (117) областях.

За весь час пандемії в Україні зафіксували 2 204 631 випадок. Одужали 2 053 167 осіб, померли — 50 699 хворих.