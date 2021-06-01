Макрон закликав США і Данію пояснити інформацію про шпигунство за Меркель

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Президент Франції Емманюель Макрон закликав Данію і США розʼяснити інформацію про шпигунство за канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Про це французький лідер заявив під час німецько-французької міністерської ради напередодні, реагуючи на розслідування групи журналістів, повідомляє Deutsche Welle.

Макрон підкреслив, що стеження за союзниками неприпустиме, і наголосив, що Берлін і Париж очікують повної відкритості від датської та американської сторони.

Меркель теж вказала на неприпустимість «шпигунства за друзями». Німецький канцлер зазначила, що Берлін «заспокоєний» позицією влади Данії, яка є «гарною основою для встановлення довірчих відносин в додаток до розʼяснення фактів».

Офіційний Копенгаген вже відмежувався від причетності до шпигунства — міністр оборони Данії Тріне Брамсен наголосив, що систематичне прослуховування близьких союзників неприйнятно.

Про що йдеться?

30 травня данська телерадіокомпанія DR та ще декілька європейських видань повідомили, що американське Агентство національної безпеки — підрозділ Міністерства оборони в складі національної розвідки США — з 2012 до 2014 року за допомогою данських спецслужб шпигувало за провідними політиками в Німеччині, Швеції, Норвегії та Франції.

У цьому списку, зокрема, канцлер Німеччини Ангела Меркель і на той час глава Міністерства закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (нині президент країни).

У розслідуванні йдеться, що американська сторона перехоплювала текстові повідомлення, телефонні дзвінки і іншу інформацію по данським підводним комунікаційним кабелям, користуючись співпрацею з військовою розвідкою Данії. Одне з джерел журналістів назвав інцидент «найбільшим розвідувальним скандалом в історії Данії».