На аукціоні як NFT продають кадр «розтину інопланетянина». Стартова ціна — мільйон доларів

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На онлайн-аукціоні Rarible як не замінний токен (NFT) продають негативний кадр з чорно-білого фільму 1947року, на якому нібито зображений труп інопланетянина на операційному столі. Стартова ціна лоту — мільйон доларів.

Rarible

На аукціон виставили кадр з фільму про нібито наслідки краху НЛО в Розуеллі у штаті Нью-Мексико. У фільмі стверджувалося, що загиблий інопланетянин був членом екіпажу літаючої тарілки, що зазнала аварії.

Той, хто запропонує найбільшу суму за токен, отримає не тільки унікальний код кадру, який підтверджує його справжність, але й реальний фізичний кадр.