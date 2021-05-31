NASA опублікувало нове зображення центру Чумацького шляху. Кадри для нього збирали 20 років

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NASA

Американське космічне агентство NASA показало новий знімок галактичного центру Чумацького Шляху.

Про це повідомляє агентство.

Знімок «зібрали» із 370 кадрів, які були зроблені за останні 20 років. Зображення склали за допомогою гігантської мозаїки даних, отриманих з рентгенівської обсерваторії NASA «Чандра» та радіотелескопа MeerKAT у Південній Африці.

NASA

«Нитки перегрітого газу і магнітних полів плетуть гобелен енергії», — повідомили в агентстві. Вивчення цих ниток дозволяє отримати більше інформації про галактичні космічні погодні явища.

Астроном Деніел Ван із Массачусетського університету пояснив, що такі нитки — це перезамикання силових ліній магнітного поля. Вони перебудовуються, вивільняючи велику кількість енергії.

Повідомляється, що магнітні «нитки» виникають на зовнішніх кордонах великих шлейфів гарячого газу. А газ у шлейфах створює магнітні поля, які стикаються, утворюючи ці самі нитки.