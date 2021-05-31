Франція відправить США нову статую Свободи

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Flickr / Pablo López

У Франції створили нову статую Свободи, яку знову відправлять до США як знак дружби між обома країнами.

Про це пише Politico.

Ідея створити нову статую і відправити її Штатам народилася ще у 2019 році, але була відкладена через пандемію коронавірусу. Цієї зими до неї знову повернулися.

Нова статуя буде значно нижчою за оригінальну — всього 2,83 метра. Її привезуть до Нью-Йорка 4 липня, на День незалежності США.

Таким кроком Франція хоче продемонструвати свою вірність історичним французько-американським зв’язкам, а також дружбі між обома країнами. Статую поставлять у саду резиденції посла Франції у Вашингтоні.