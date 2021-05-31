Франція відправить США нову статую Свободи
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Flickr / Pablo López
У Франції створили нову статую Свободи, яку знову відправлять до США як знак дружби між обома країнами.
Про це пише Politico.
Ідея створити нову статую і відправити її Штатам народилася ще у 2019 році, але була відкладена через пандемію коронавірусу. Цієї зими до неї знову повернулися.
Нова статуя буде значно нижчою за оригінальну — всього 2,83 метра. Її привезуть до Нью-Йорка 4 липня, на День незалежності США.
Таким кроком Франція хоче продемонструвати свою вірність історичним французько-американським зв’язкам, а також дружбі між обома країнами. Статую поставлять у саду резиденції посла Франції у Вашингтоні.
- Оригінальну статую Свободи, яка наразі є одним із головних символів США, привезли туди навесні 1885 року. Її створили у Франції, а одним із інженерів був відомий Густав Ейфель. До Штатів статую привезли в розібраному вигляді. Урочисте відкриття відбулося в жовтні 1886 році.