StateWatch: Низка підприємств поскаржилися уряду на відсутність коштів для виконання оборонного замовлення

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Низка державних оборонних підприємств поскаржилися Кабінету міністрів на відсутність фінансування таємних військових проєктів у рамках оборонного замовлення Міністерства оборони.

Про це повідомила мережа громадських організацій, які виступають за реформу держоборонзамовлення — StateWatch, НАКО та Проєкт реформи оборонних закупівель.

Зокрема, Павлоградський хімічний завод, який виробляє спорядження ракетних двигунів, заявив, що Міноборони ігнорує указ президента щодо створення нових видів ракетного озброєння та боєприпасів. Зокрема, Міноборони затягнуло з рішенням замовити виробництво ракетних комплексів «Вільха», «Вільха-М», «Гром» та інших.

На хімзаводі підкреслили, що не можуть отримати фінансування від міністерства, тому виробничі потужності підприємства простоюють, а фаховий персонал звільнений. За минулий рік Павлоградський хімзавод отримав 156,8 мільйона гривень чистих збитків.

Запорізьке держпідприємство «Радіоприлад», яке спеціалізується на виробництві радіоапаратури для ЗСУ, повідомило, що не має прямих контрактів з Міноборони в межах державного оборонного замовлення. Натомість має лише субпідряд від Харківського конструкторського бюро з машинобудування імені O. O. Морозова, яке виготовляє БТР-4Е для армії. Через незавантаженість і несвоєчасні виплати від бюро, яке теж не може вчасно отримати виплати від Міноборони, «Радіоприлад» не здатний гарантувати системну роботу. На кінець минулого року заборгованість конструкторського бюро перед «Радіоприладом» становила 4,9 мільйона гривень.

Скриншот / StateWatch

Виробник апаратури зв’язку спецпризначення, львівський завод «Лорта» протягом минулого року не отримав від Міноборони фінансування за замовлену продукцію. На її виробництво завод витратив 25 мільйонів гривень власних коштів.

StateWatch

Низка підприємств Державного космічного агентства повідомили уряду, що програма виробництва військових транспортних засобів була профінансована лише на 25%. Зокрема, відсутнє оборонне замовлення на виробництво нових танків «Краб» і «Булат».

Скриншот / StateWatch

Громадські організації звертають увагу, що державне оборонне замовлення у 2020 і у 2021 роках уряд затвердив із суттєвим запізненням — майже на пів року. Через це державні оборонні підприємства залишалися без належного фінансування.