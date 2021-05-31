Шматок космічного сміття пошкодив частину МКС

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Шматок космічного сміття пошкодив частину Міжнародної космічної станції.

Про це повідомляє Science Alert.

Частина сміття, «надто мала, аби її відстежити», пошкодила робототехнічну руку Canadarm2. Зазначається, що інструмент все ще працює, однак обʼєкт пробив теплову ізоляцію і пошкодив нижню стрілу.

Невідомо, коли саме стався інцидент. Пошкодження помітили 12 травня під час планової перевірки. NASA і Канадське космічне агентство (CSA) працюють разом, щоб отримати детальні зображення і оцінити збиток.

NASA

«Результати поточного аналізу показують, що продуктивність руки залишається незмінною. Пошкоджені невеликі ділянки стріли і теплової ковдри. Canadarm2 продовжує проводити заплановані операції», — зазначили канадські вчені.

Видання звертає увагу, що проблема космічного сміття посилюється. Минулого року МКС довелося тричі виконати аварійні маневри, щоб уникнути зіткнення з космічним сміттям на висоті близько 400 км.