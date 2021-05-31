У США в авіакатастрофі загинув «американський Тарзан» — актор Джо Лара
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Twitter / BERNAMA TV
Американський актор Джо Лара, який був відомий завдяки головній ролі у низці фільмів про Тарзана, загинув в авіакатастрофі.
Про це пише Sky News.
Невеликий літак впав в озеро неподалік міста Смирна. На борту перебували семеро людей, всі вони загинули.
Разом із Джо Лара на борту була і його дружина Гвен. Наразі рятувальники продовжують пошуки тіл.
- Джо Лара розпочав акторську кар’єру в 1988 році. Він зіграв головну роль у декількох фільмах про Тарзана, а також знімався ще в деяких американських бойовиках, таких як «Сталева межа» або «Американський кіборг: Сталевий воїн». У нього була також роль і в серіалі «Рятувальники Малібу».
- У 2002 році Лара офіційно заявив, що припиняє акторську кар’єру, щоб сфокусуватися на музиці. Окрім зйомок у фільмах, він грав музику в стилі кантрі.