У США в авіакатастрофі загинув «американський Тарзан» — актор Джо Лара

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Twitter / BERNAMA TV

Американський актор Джо Лара, який був відомий завдяки головній ролі у низці фільмів про Тарзана, загинув в авіакатастрофі.

Про це пише Sky News.

Невеликий літак впав в озеро неподалік міста Смирна. На борту перебували семеро людей, всі вони загинули.

Разом із Джо Лара на борту була і його дружина Гвен. Наразі рятувальники продовжують пошуки тіл.