Прем’єр Британії Джонсон таємно одружився

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Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон таємно одружився на своїй нареченій Кері Сімондс.

Про це пише BBC.

Спочатку інформацію поширили британські таблоїди, а згодом речник Джонсона підтвердив її офіційно. Таємну церемонію провели в суботу, 29 травня, у Вестмінстерському соборі.

Речник Джонсона додав, що пара планує влаштувати наступного літа повноцінне весілля — із родичами та друзями.

Британські ЗМІ повідомили, що на церемонію запросили близько 30 людей, причому майже перед її початком. Підготовка була настільки таємною, що навіть близькі помічники Джонсона не знали про його плани.

Кері Сімондс стане третьою дружиною Джонсона. Католицька церква дозволяє розлученим знову одружуватися, якщо інші шлюби було взято в інших церквах. Джонсон стане першим британським прем’єром за останні 200 років, який одружився, перебуваючи на цій посаді.