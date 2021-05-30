У МЗС повідомили про смерть українського дипломата

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Twitter / ZelenskyyUa

У Міністерстві закордонних справ повідомили про смерть українського дипломата, колишнього посла в Таїланді Андрія Бешти.

Про це повідомляється на сторінці МЗС у Facebook.

«З глибоким сумом сповіщаємо, що 30 травня на 45-му році життя відійшов у вічність Надзвичайний і Повноважний Посол України в Королівстві Таїланд Андрій Петрович Бешта», — йдеться у повідомленні.

Також свої співчуття висловив і президент Володимир Зеленський.

«Він був доброзичливою людиною та високопрофесійним дипломатом, який віддано служив інтересам нашої держави», — зазначив він.

Андрій Бешта розпочав роботу у МЗС в 1998 році. Тривалий час працював у центральному апараті МЗС, а також у постійному представництві України в ООН.

З листопада 2015 року був послом України в Таїланді, а з 2017 року — ще й Лаосі та М’янмі за сумісництвом. 6 квітня 2021 року він був звільнений указом президента в рамках планової ротації. Але нового посла на місце Бешти досі не призначили.