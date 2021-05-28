У Єгипті помер ексголова Служби зовнішньої розвідки Гвоздь

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У Єгипті помер колишній голова Служби зовнішньої розвідки Віктор Гвоздь.

Про це повідомляє Укрінформ.

Інформацію про смерть Гвоздя підтвердив агентству заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін. За інформацією ЗМІ, Гвоздь помер в Єгипті після занурення в море з аквалангом. Його доставили до клініки, але врятувати не змогли. Лікарі кажуть, що колишній очільник Служби зовнішньої розвідки занадто довго перебував під водою.

Гвоздь очолював зовнішню розвідку з 2014 по 2016 рік. Після відставки був президентом незалежного аналітичного центру геополітичних досліджень «Борисфен Інтел».