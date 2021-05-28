СБУ зупинила вивіз із України золотих прикрас Скіфського періоду. Їхня ціна від $40 тисяч
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Співробітники Служби безпеки завадили незаконному вивезенню з України золотих прикрас Скіфського періоду, вартість яких на аукціонах може стартувати від 40 тисяч доларів.
Про це повідомляють СБУ і Офіс генерального прокурора.
Прикраси вилучили у курʼєра на пункті пропуску «Ягодин» біля кордону Польщі. Курʼєр діяв за завданням посередника, який працював в інтересах клієнтів з Європи.
У курʼєра при огляді особистих речей знайшли 11 підвісок з жовтого і білого золота, які, як зазначають в СБУ, мають культурну та історичну цінність для України.
Вилучені прикраси направлять на експертизу. Курʼєру повідомлять про підозру в контрабанді (ч. 1 ст. 201 КК). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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