Легалізація коштів: НАБУ повідомило про підозру брату ексголови Держінвестпроєкту Каськіва

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Малолєтка Євген / УНІАН

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру рідному брату колишнього голови Держінвестпроєкту Владислава Каськіва — Олександру.

Про це пише пресслужба НАБУ.

«26 травня 2021 року детективи Національного антикорупційного бюро України за процесуального керівництва САП повідомили рідному брату колишнього голови Державного агентства з інвестицій та управління національними проєктами про підозру у створенні злочинної організації та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом», — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці зазначають, що це вже другий підозрюваний серед близьких родичів Каськіва, які були залучені до цієї схеми.

Слідство встановило, що Держінвестпроєкт видавав позики двом приватним компаніям на реалізацію національних програм на суму у 259 мільйонів гривень. Ці компанії мали ознаки фіктивності та були пов’язані з керівництвом Держінвестпроєкту.

Отримані кошти були перераховані на рахунки закордонних компаній у Кіпрі, бенефіціаром яких був рідний брат Каськіва. Згодом компанії придбали частки у статутних капіталах українських компаній, які скупили понад 700 земельних ділянок у Закарпатській та Волинській областях.