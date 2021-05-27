Зідан залишив мадридський «Реал». Команда вперше за 11 років не виграла жодного трофею за сезон
- Автор:
- Олег Панфілович
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Steve Mcmetha / Flickr
Футбольний клуб «Реал» (Мадрид) оголосив про відставку головного тренера команди Зінедіна Зідана.
Про це йдеться на сайті клубу.
«Футбольний клуб «Реал» повідомляє, що Зінедін Зідан вирішив закінчити нинішній етап у ролі тренера нашого клубу. Ми повинні поважати його рішення і висловити нашу вдячність за його професіоналізм, відданість справі і пристрасть протягом усіх цих років», — йдеться у заяві.
Зідан уперше очолив «Реал» в травні 2016 року. Під його керівництвом мадридський клуб тричі поспіль виграв Лігу чемпіонів, по два рази — Суперкубок УЄФА і клубний чемпіонат світу, по разу — чемпіонат Іспанії і Суперкубок Іспанії. Навесні 2018 року Зідан залишив свій пост, але через рік повернувся і знову виграв чемпіонат країни.
Нинішній сезон «Реал» завершив на другому місці у чемпіонаті Іспанії, вилетівши з Кубка Іспанії та Ліги чемпіонів. Таким чином, мадридська команда вперше за 11 років завершила сезон без трофеїв.