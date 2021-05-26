Лувр вперше в історії музею очолить жінка

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Директором паризького Лувру вперше з часів відкриття музею у 1793 році стане жінка — цей пост займе Лоранс де Кар, яка очолює музею дʼОрсе і його філію, музей Оранжері.

На цю посаду 26 травня її призначив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє France Inter.

Крім 54-річної Лоранс де Кар, на цю посаду також претендували теперішній директор Лувру Жан-Люк Мартінес, який був на цій посаді вісім років, та глава паризького музею Пікассо Лоран де Бон.

Лоранс де Кар приступить до нових обов’язків 1 вересня. Серед її завдання буде підвищення відвідуваності Лувру, яка торік через пандемію коронавірусу впала на 72%.

Нова очільниця є спеціалістом по мистецтву XIX — початку XX століття, починала свою кар’єру в музеї дʼОрсе як куратор живопису. В 2014 році була призначена директором музею Оранжері, а через три роки — музею дʼОрсе.