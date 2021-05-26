Dragon Capital Томаша Фіали купив видання «Українська правда»

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Соколовська Інна / УНІАН

Голова інвестиційного фонду Dragon Capital Томаш Фіала став новим власником «Української правди». Редактор-засновниця «УП» Олена Притула за угодою передала 100% корпоративних прав на видання, і тепер усі його активи переходять до групи Dragon Capital.

Про це повідомляє сама «Українська правда».

В «УП» зазначають, що редакційна політика не буде змінюватися, а команда видання на чолі з головним редактором Севгіль Мусаєвою продовжить працювати в колишньому форматі у співпраці Притулою, яка буде «виконувати роль редактора-засновниці».

Зазначено, що для Dragon Capital — це інвестиція у вільні медіа і свободу слова в Україні.

«За аналогією з проєктом «НВ» [колишнє «Новое Время»], продовжимо практику невтручання власника в редакційну політику «УП» й раді анонсувати підписання відповідного документа, що буде знаходитися у вільному доступі», — заявив Фіала.

Редакція «НВ», іншого медіа-проєкту Dragon Capital, вже заявила, що продовжить працювати незалежно від «УП».