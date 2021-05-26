Кабмін погодив призначення нової очільниці Кіровоградської ОДА

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Кіровоградська ОДА

Кабінет міністрів схвалив призначення на посаду голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Марії Чорної.

Таке рішення уряд ухвалив у середу.

Тепер указ про призначення має підписати президент. Чорна — випускниця Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка та Кіровоградського національного технічного університету. З 2011 року Чорна працювала спочатку заступником, а з 2020 року — директором департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської обласної державної адміністрації.