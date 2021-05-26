Кабмін погодив призначення нової очільниці Кіровоградської ОДА
- Автор:
- Олег Панфілович
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Кіровоградська ОДА
Кабінет міністрів схвалив призначення на посаду голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Марії Чорної.
Таке рішення уряд ухвалив у середу.
Тепер указ про призначення має підписати президент. Чорна — випускниця Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка та Кіровоградського національного технічного університету. З 2011 року Чорна працювала спочатку заступником, а з 2020 року — директором департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської обласної державної адміністрації.
- Наприкінці серпня 2020 року президент Володимир Зеленський представив нового голову Кіровоградської обласної державної адміністрації — місцевого бізнесмена Андрія Назаренка. У квітні цього року президент звільнив Назаренка.
- Попередником Назаренка був Андрій Балонь, спійманий правоохоронцями на вимаганні хабаря. Вищий антикорупційний суд взяв його під варту на 2 місяці з можливістю застави у 10 мільйонів гривень. Пізніше Балонь сплатив ці кошти і вийшов на волю.