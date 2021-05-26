В Україні виявили 3,4 тисячі нових випадків коронавірусу

Новини

Протягом минулої доби в Україні зафіксували 3 395 нових випадків коронавірусної хвороби. Серед них — 154 дитини та 73 медпрацівники.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Ускладнення хвороби призвели до смерті 208 хворих, а 14 987 жителям країни вдалося одужати.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (385), Харківській (328), Дніпропетровській (277) Запорізькій (219) та Київській (208) областях.

Загалом з початку пандемії коронавірусом в Україні заразилися 2 189 858 осіб, з яких 49 893 особи померли. Побороти хворобу вдалося 1 990 051 пацієнту.