«Кліматична норма»: в Укргідрометцентрі спрогнозували погоду на червень
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Photo by Dakota Roos on Unsplash
В Українському гідрометеорологічному центрі спрогнозували погоду на червень 2021 року. Там вважають, що опади і температура будуть в межах кліматичної норми.
Про це пише пресслужба Укргідрометцентру.
«Середня місячна температура передбачається 18-22°, в горах 14-18° тепла, що близько до кліматичної норми», — зазначають синоптики.
Те саме стосується і опадів — там прогнозують, що за місяць випаде 44-78 мм (в Карпатах до 160 мм) опадів, що теж відповідає кліматичним нормам.
«У червні активізується грозова діяльність, частіше спостерігаються град та шквали», — нагадують синоптики.
- Раніше синоптики попередили, що на початку тижня в Україні очікується нестійка погода — від +15 °С до + 28 °С, дощі будуть переважно локальними. Згідно з прогнозом, пляжна погода з температурою до +28 °С буде тільки на сході та частково півдні України.