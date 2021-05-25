«Кліматична норма»: в Укргідрометцентрі спрогнозували погоду на червень

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В Українському гідрометеорологічному центрі спрогнозували погоду на червень 2021 року. Там вважають, що опади і температура будуть в межах кліматичної норми.

Про це пише пресслужба Укргідрометцентру.

«Середня місячна температура передбачається 18-22°, в горах 14-18° тепла, що близько до кліматичної норми», — зазначають синоптики.

Те саме стосується і опадів — там прогнозують, що за місяць випаде 44-78 мм (в Карпатах до 160 мм) опадів, що теж відповідає кліматичним нормам.

«У червні активізується грозова діяльність, частіше спостерігаються град та шквали», — нагадують синоптики.