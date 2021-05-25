SOCAR відновила поставки російського дизельного палива в Україну

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Азербайджанська компанія SOCAR розпочала поставки російського дизельного палива виробництва «Роснафти» в Україну.

Про це виданню enkorr розповіли учасники ринку.

«Ресурс обсягом близько 2 тисячі тонн було імпортовано на адресу компанії з групи ОККО», — повідомив один зі співрозмовників видання.

Він також додав, що розмитнення палива відбудеться до кінця дня.

Компанія SOCAR стала експортним оператором нафтопродуктів російської компанії «Роснефть» в Україну. Лише у травні його квота становитиме 100 тисяч тонн дизелю та 12 тисяч тонн скрапленого газу.