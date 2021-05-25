SOCAR відновила поставки російського дизельного палива в Україну
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Martin Adams on Unsplash
Азербайджанська компанія SOCAR розпочала поставки російського дизельного палива виробництва «Роснафти» в Україну.
Про це виданню enkorr розповіли учасники ринку.
«Ресурс обсягом близько 2 тисячі тонн було імпортовано на адресу компанії з групи ОККО», — повідомив один зі співрозмовників видання.
Він також додав, що розмитнення палива відбудеться до кінця дня.
Компанія SOCAR стала експортним оператором нафтопродуктів російської компанії «Роснефть» в Україну. Лише у травні його квота становитиме 100 тисяч тонн дизелю та 12 тисяч тонн скрапленого газу.
- З 1 квітня компанії, пов’язані з нардепом Віктором Медведчуком, заявили про припинення експорту російського палива. Вони були монополістами та єдиними, хто постачав в Україну дизельне паливо та скраплений газ із Росії. Причиною цього назвали дії української влади.
- У середині травня азербайджанська компанія SOCAR повідомила, що підписала угоду про право експорту нафтопродуктів «Роснефти» в Україну, Польщу, країни Балтії та інші держави Східної Європи.