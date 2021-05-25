СБУ виявила в центрі Києва сховище зброї та боєприпасів
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
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СБУ
Служба безпеки України виявила в центрі Києва сховище боєприпасів.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Зброю та боєприпаси виявили в Печерському районі столиці, вони були сховані в одній з дренажно-штольних систем міста. Правоохоронці вилучили зі схованки протитанковий гранатомет РПГ-22, автомат АКМ-74, 4 тротилові шашки загальною вагою 1,2 кг, майже 1 кг пластиду, 6 гранат Ф-1 та РГД-5 із запалами до них, 5 споряджених магазинів до автомата, 320 набоїв калібру 5,45 x 39 мм.
За цим фактом СБУ розпочала кримінальне провадження і намагається встановити, кому належать знайдені зброя та боєприпаси.
- У лютому в місті Попасна (Луганська область) правоохоронці виявили схрон зі зброєю та боєприпасами.
- Улітку минулого року в Люботині Харківської області виявили схованку з тротиловими шашками, боєприпасами, майже 62 тисячами набоїв різного калібру та значною кількістю допоміжних військових засобів.