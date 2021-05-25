У Нідерландах у міністра емоційне вигорання. Його щонайменше на три місяці усунули від обовʼязків

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Rijksoverheid

Міністр економіки та клімату Нідерландів Бас ван Ваут не може виконувати свої обовʼязки протягом щонайменше трьох місяців через емоційне вигорання.

Про це повідомляє пресслужба уряду і бажає йому якнайшвидшого одужання.

Його обовʼязки виконуватиме міністр закордонних справ, поки ван Ваут не повернеться до роботи. Обовʼязки глави МЗС буде виконувати міністр зовнішньої торгівлі та співпраці.

Крім того, через велику кількість обовʼязків у міністра економіки і кліматичної політики у відомстві зʼявиться додатковий секретар, який відповідатиме за кліматичні та енергетичні питання.