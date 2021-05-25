У Нідерландах у міністра емоційне вигорання. Його щонайменше на три місяці усунули від обовʼязків
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Rijksoverheid
Міністр економіки та клімату Нідерландів Бас ван Ваут не може виконувати свої обовʼязки протягом щонайменше трьох місяців через емоційне вигорання.
Про це повідомляє пресслужба уряду і бажає йому якнайшвидшого одужання.
Його обовʼязки виконуватиме міністр закордонних справ, поки ван Ваут не повернеться до роботи. Обовʼязки глави МЗС буде виконувати міністр зовнішньої торгівлі та співпраці.
Крім того, через велику кількість обовʼязків у міністра економіки і кліматичної політики у відомстві зʼявиться додатковий секретар, який відповідатиме за кліматичні та енергетичні питання.
- Нагадаємо, що у 2019 році ВООЗ визнала синдром емоційного вигорання хворобою. Його симптоми: відчуття енергетичної вичерпаності або виснаження; підвищена психічна віддаленість від роботи, відчуття негативізму або цинізму, повʼязане з роботою; зниження професійної ефективності.