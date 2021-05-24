Власник Louis Vuitton і Dior ненадовго очолив рейтинг найбагатших людей світу. Але потім засновник Amazon повернув собі перше місце

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Vincent Isore / IP3/Getty Images

Глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно у понеділок зранку очолив рейтинг найбагатших людей світу, обігнавши стабільного лідера списку засновника Amazon Джеффа Безоса.

Про це повідомляє Forbes, посилаючись на свій рейтинг Forbes Real-Time, який оновлює в режимі реального часу.

Статки Арно 24 травня оцінили у $186,3 мільярди, що на 300 мільйонів більше, ніж у Безоса ($186 млрд). Третє місце у рейтингу посідає засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск зі статками у $147,3 млрд.

Проте вже через кілька годин після публікації Forbes Безос повернув собі перше місце у рейтингу. За останніми даними рейтингу, його статки оцінюють $188,5 млрд, а Арно, який перемістився на друге місце, — у $187,3 млрд.

Арно вже ненадовго опинявся на першому місці рейтингу Forbes у грудні 2019 року, теж обігнавши Безоса. Лідером рейтингу на кілька днів ставав і Маск — у січні цього року.

Forbes зазначає, що статки Арно за понад рік — з березня 2020 року — зросли на більше ніж $110 млрд. Цьому посприяло те, що LVMH продемонстрував високі показники, незважаючи на пандемію коронавірусу у першому кварталі цього року холдинг отримав €14 млрд виручки, що на 32% вище за показник того ж періоду 2020-го. Цьому, на думку аналітиків, посприяв «імпульс», забезпечений покупцями в Китаї.