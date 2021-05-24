Зеленський пропонує визнати кримських татар, кримчаків і караїмів корінними народами України

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Ратинський В'ячеслав / УНІАН

На сайті Верховної Ради з’явився текст законопроєкту президента Володимира Зеленського про корінні народи. У ньому він пропонує визнати такими кримських татар, кримчаків і караїмів.

Про це йдеться на сторінці законопроєкту.

Згідно з документом корінним народом в Україні вважається автохтонна етнічна спільнота, яка сформувалася на території України, є носієм самобутньої мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлює себе корінним народом України, становить етнічну меншість у складі її населення і не має власного державного утворення за межами України.

Законопроєкт визначає гарантії для корінних народів на культурний, мовний, освітній, інформаційний розвиток. Він також передбачає правовий захист народів від будь-яких дій, які будуть спрямовані на позбавлення культурних цінностей або ознак етнічної приналежності, а також примусове виселення чи асиміляцію.