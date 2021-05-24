Зеленський пропонує визнати кримських татар, кримчаків і караїмів корінними народами України
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Ратинський В'ячеслав / УНІАН
На сайті Верховної Ради з’явився текст законопроєкту президента Володимира Зеленського про корінні народи. У ньому він пропонує визнати такими кримських татар, кримчаків і караїмів.
Про це йдеться на сторінці законопроєкту.
Згідно з документом корінним народом в Україні вважається автохтонна етнічна спільнота, яка сформувалася на території України, є носієм самобутньої мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлює себе корінним народом України, становить етнічну меншість у складі її населення і не має власного державного утворення за межами України.
Законопроєкт визначає гарантії для корінних народів на культурний, мовний, освітній, інформаційний розвиток. Він також передбачає правовий захист народів від будь-яких дій, які будуть спрямовані на позбавлення культурних цінностей або ознак етнічної приналежності, а також примусове виселення чи асиміляцію.
- Кримські татари — тюркський народ, який сформувався на території Кримського півострова. Проживають переважно на півдні України та в Туреччині. Загальна кількість — від 500 тисяч до мільйона людей.
- Кримчаки — спільнота єврейського населення, яка розмовляє кримськотатарською мовою і проживає переважно в Криму. Сповідують юдаїзм. Загальна кількість — від 1,5 до 2,5 тисячі людей.
- Караїми — тюркський народ, який сформувався на території Криму. Має власну мову та навіть релігію — різновид юдаїзму. Проживають переважно в Україні, але загальна кількість народності дуже невелика — близько двох тисяч людей.